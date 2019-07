Bordjes op de Zwarte Cross: humor, géén racisme

Dat is precies de kern en het gevoel van het festival, waar voor iedereen plaats is: moslims, kinderen, homo’s, gehandicapten en mensen met iedere huidskleur. Niemand wordt gespaard op de doeken en tientallen bordjes, die er al jaren staan. ‘Gay doen is belangrijker dan winnen’, lees je naast het homocafé op het terrein. ‘You never wok alone’ bij een oosterse eettent. Het festival neemt zichzelf ook graag op de hak met teksten als ‘U vraagt wij graaien’.



Dit jaar klinkt voor het eerst keiharde kritiek. De racismekaart is getrokken, aangemoedigd door een artiest die zelf vrouwonvriendelijke en antisemitische teksten rapt. De beschuldigingen gaan voorbij aan de essentie van het festival, dat zich kenmerkt door ludieke geestigheid en regelmatig ook botte lompheid. Maar niet door racisme of islamofobie.



Het is humor en dat kan niet gelijkgeschakeld worden met racisme. Dát is het pas als de lol bedoeld is om mensen of bevolkingsgroepen uit te sluiten. Als dat ergens juist niet gebeurt, is het op de Zwarte Cross.