Bosje bloemen na hulpactie meisje (9) bij moeder met zwaar insult

Het meisje was vrijdagmiddag met haar moeder aan het shoppen in Winterswijk, toen ze in de gaten kreeg dat haar moeder een insult ging krijgen in verband met haar suikerziekte. Het werd een heftige insult. Naomi belde direct 112 en liep met haar moeder Klaas Vaak binnen met de vraag om hulp. ,,Het meisje bleef heel kalm. Ze wist precies wat ze moest doen", merkte de winkelier vol lof op.

De moeder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels goed met haar en is weer thuis. Naomi en haar vader zijn zaterdagochtend met een bloemetje naar de winkel aan de Ratumsestraat gegaan om het geschrokken winkelpersoneel te bedanken voor de hulp. ,,Het was goed. Dat vinden we heel leuk en aardig. Maar verder wil ze er niet te veel meer over kwijt. ,,We worden de hele ochtend al suf gebeld. We zijn blij dat het goed is afgelopen. En nu gaan we weer aan het werk.”