Bossen oostelijke Achterhoek gespaard door overtrekkende storm

Honderden euro’s schade door vernielin­gen in park De Bleijke Hengelo

10:54 HENGELO - Er is voor enkele honderden euro’s schade aangericht in dorpspark De Bleijke in Hengelo. De picknickbank is in brand gestoken, een boom is vernield en er ligt afval, kapotte flessen en lachgaspatronen verspreid door het park.