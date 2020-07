Boswachter Dirk komt veel meer mensen tegen in het bos

Plan voor windmolen langs N18 bij de Bijenkamp in Eibergen stuit op kritiek

7:22 EIBERGEN - BerkellandEnergie, Pure Energie en Agem (de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) willen een windturbine tussen het sportpark de Bijenkamp en de snelweg N18. Er is voor buurtbewoners een informatieavond gehouden in de kantine van FC Eibergen. En daar viel het plan slecht. „Dit is gewoon te veel. Als buurtbewoners beginnen we een actiegroep.”