Boswachter Doreen Rugers: ‘Van de Beach Boys krijg je een zomergevoel’

Waar ga je naartoe?

„Een weekje op de fiets naar Antwerpen en Zeeland hebben we al gehad. Kennissen hebben een huis gekocht in Antwerpen. Het was er nog niet van gekomen ze te bezoeken. En binnenkort gaan mijn vriend en ik twee weken naar Zuid-Frankrijk. In etappes, met de auto, tentje achterin.”

Vakantie, is dat lekker luieren of actief bezig?

„Een fietsvakantie is best actief, hoewel we het niet zien als sportieve prestatie. Staan we met ons tentje op een lekker plekje waar we wat langer blijven, dan vind ik het heerlijk om naast de tent op een handdoek te liggen, mét een boek. Ik kies voor actief, met af en toe een luierdagje. Voor mij is vooral belangrijk dat niets móet.”

Wat was je mooiste reis?

„Mmm, lastig. Nou, een fietsvakantie in Denemarken. Alles zat mee. Het weer, mooie plekjes. Ik houd van kleinschalige landschappen. Uitgestrekte bossen waar je drie dagen geen mens ziet, dat hoeft voor mij niet. Juist de afwisseling van natuur, akkers, houtsingels, heggetjes, kneuterige boerenerven, dat vind ik leuk. We hadden een houten shelter vlakbij het strand, omzoomd door geurige rozen. Hout voor het kampvuur lag klaar. Dit super idyllisch plekje is me altijd bijgebleven. En de indrukwekkende krijtrotsen van Møns Klint.”

En jouw vakantiehit is?

„Muziek van de Beach Boys, overgehouden aan mijn studententijd, toen we met een oude auto op vakantie gingen. De antenne was stuk en de radio-ontvangst slecht. Maar we hadden cd’s mee, onder andere van de Beach Boys. Die werd de hele vakantie gedraaid. Van hun muziek krijg je een zomergevoel. Net als La Bamba van Los Lobos.”

Wat mag beslist niet ontbreken in je koffer?

„Stiekem toch de smartphone met oplader. In de vakantie probeer ik ’m zo min mogelijk te gebruiken. Maar ja, op internet is zo veel bruikbare info te vinden voor onderweg. Routekaarten, wat is er te zien, een overnachting regelen. Verder ga ik niet weg zonder boeken. En zwemkleding, want ergens moet ik altijd effe lekker het water in.”