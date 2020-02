Boswachters: bossen Achterhoek zijn nu gevaarlijk door loshangende takken

De storm Ciara heeft zondag geen grote schade veroorzaakt in de bossen in de Achterhoek. Maar loshangende takken boven wandelpaden zorgen wel voor gevaar. ,,Het is beter om even uit de bossen te blijven’’, zegt boswachter Erwin Gors van het Bergherbos bij ’s-Heerenberg.



Ook in de bossen van Staatsbosbeheer in de Achterhoek hangen losse takken op scherp, zegt boswachter Doreen Rugers. ,,Ik zou op dit moment afraden de bossen in te gaan. Het kan dat er takken zijn losgeraakt, maar nog niet zijn gevallen. Met een windvlaag kan een tak dan alsnog naar beneden komen.’’

Controle

Gors heeft nog geen tijd gehad de bomen boven alle paden en wegen in het Bergherbos te controleren. ,,Er zijn wel wat bomen omgegaan en takken naar beneden gekomen, maar de openbare wegen zijn vrij. De brandweer heeft één tak verwijderd. De schade valt mee.’’



De boswachter van Natuurmonumenten moet nog in kaart brengen welke losse takken moeten worden verwijderd. ,,Het is onmogelijk het hele bos af te sjouwen in een paar uur. Het waait ook nog behoorlijk en er zitten nog loshangende takken in de bomen. Daar moeten we met materiaal bij, maar dat materiaal is nu bezet.’’

Quote Er zijn geen grote noemens­waar­di­ge incidenten geweest. Woordvoerder Mark Bosma van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Heftiger

Ook de boswachters van Staatsbosbeheer zijn nog bezig een beeld te krijgen van de schade. Zij ruimen takken en bomen op die op de wegen en paden zijn gevallen. In Ruurlo was maandag een pad afgesloten door een omgevallen boom.



Net als Gors vindt Rugers dat de schade meevalt. ,,Ik had verwacht dat de storm heftiger zou zijn. Een paar takken zijn afgebroken en een paar bomen omgewaaid. Maar er zijn geen gekke of extreme dingen. Het hele bos is niet overhoop gewaaid.’’



Toch waarschuwt Rugers. ,,Recreanten moeten in ieder geval hun gezond verstand gebruiken. Wees alert en waakzaam. Scan waar je loopt. In een bos is er altijd de kans dat een tak naar beneden valt, maar na een storm is het risico groter.’’

181 uitrukken