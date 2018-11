Botresten gevonden in bosperceel in Hummelo, politie bewaakt plaats delict

Of het gaat het om menselijke resten, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk en wordt onderzocht. Aan het begin van de avond waren er acht politiewagens aanwezig, ook rechercheurs van de forensische opsporingsdienst deden onderzoek.

De locatie in het bos is afgezet met linten. De vindplek bevindt zich op zo'n 70 meter vanaf de weg. Volgens een buurtbewoner stonden er tot begin jaren 70 barakken op deze locatie, waar Turkse gastarbeiders in woonden. Het is onduidelijk of dit verband houdt met de zaak.