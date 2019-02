Botsing op Dinxperloseweg in Silvolde

Platte­lands­se­rie ‘is niet alleen maar braaf en ook niet alleen maar plat zuipen’

10:56 BAAK/ IJZERLO - Vanavond start de tv-serie van Lex Uiting over het plattelandsleven. Voor ‘Lex Lokaal', een ode aan de Nederlandse dorpen, kwam hij onder meer in Toldijk en IJzerlo terecht. Ook voor RTL Late Night was Uiting in de Achterhoek: dinsdag maakte hij een reportage over het slechte bereik van mobiele telefoons in Baak.