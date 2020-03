Botsing op kruising in Varsseveld, politie leidt verkeer om

Man (21) ziekenhuis in geslagen in Winters­wijk: gebroken kaak en gekneusde ribben

11:34 WINTERSWIJK - Een 21-jarige man uit Winterswijk is het ziekenhuis in geslagen door één of meerdere nog onbekende personen. Het slachtoffer werd vrijdagmorgen tussen 11.00 en 11.30 uur zwaar mishandeld in het parkje tussen de Singelweg en Weeninkpad in Winterswijk, ter hoogte van het houten bruggetje.