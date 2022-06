Botsing tussen vrachtwagen en auto in Laren: brandweer knipt auto open

Scouts vieren zaterdag 77-jarig bestaan van Cycloon­groep Scouting Borculo

BORCULO/GEESTEREN (GLD) - Een week na de startdatum van toen nog ‘padvinderij’ in Borculo wordt zaterdag stilgestaan bij driekwart-eeuw scouting. Het 75-jarig jubileum kon in 2020 vanwege corona niet worden gevierd, maar Cycloongroep Scouting Borculo haalt dat nu dunnetjes in met een feestelijke actiedag.

