Botten, tanden, skeletten: wereld van miljoenen jaren terug te vinden in de steengroeve in Winterswijk

,,Verdomd! Weer een kaakje! Wat een mooie vondst, zeg.” Prof. dr. Jelle Reumer heeft de afgelopen tien dagen al heel wat botjes, tanden, schubben en skeletten in handen gehad, maar nog steeds reageert hij even opgetogen als studente Eileen van den Toorn met een stukje muschelkalk komt aanlopen, waarop een minuscuul bruin streepje van nog geen centimeter lang te ontwaren is.



Reumer tuurt door zijn microscoop en ontdekt zelfs de afzonderlijke tandjes van wat hier ooit als reptieltje vrolijk rondscharrelde. ,,Iemand heeft hier zijn gebit verloren”, tweet Reumer even later. ‘Live from the field’ uit Triassic Park.