Boumans: compenseer ondernemers na ‘dansen met Jansen’

Speciali­zed-pand wordt definitief een kindcen­trum: daadwerke­lij­ke verbouwing kost maximaal 11 miljoen

8 juli ’S-HEERENBERG - De gemeente Montferland gaat definitief het Specialized-pand in ’s-Heerenberg kopen. Nu de gemeenteraad donderdag akkoord ging, komen er in het voormalige pand van de fietsfabrikant per medio 2023 drie basisscholen, een kinderopvang en de bibliotheek. Het budget voor de benodigde verbouwing is bijna 11 miljoen euro.