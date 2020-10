Boumans wil vaart maken met opruimen vaten: 'De situatie verslechtert’

,,Eerst doen we deze week nog een ultieme poging om met de veroorzaker en de grondeigenaar tot een oplossing te komen", zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem. ,,Lukt dat niet dan passen we mogelijk bestuursdwang toe. Dat houdt in dat we het terrein op gaan om de situatie op te lossen. Maar dat kunnen we alleen als er urgentie is. Anders moeten we beide partijen nog de tijd geven zelf de 1.400 vaten met blusschuim op te ruimen.”



Die urgentie kan komen van een GGD-rapport dat over drie à vier weken verschijnt. Een GGD-rapport van een jaar geleden gaf liet nog geen acuut gevaar voor de volksgezondheid en het milieu zien. Afgelopen zomer heeft de gemeente opnieuw grondwater- en bodemonderzoek gedaan rond het terrein.