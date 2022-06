Bousema/Lochem grijpt ook in tweede finale in de clubhistorie naast de landstitel

In een finale waarin het voortdurend stuivertje wisselen was, grepen de driebanders van Bousema/Lochem nipt naast de landstitel. Het Udense SIS was over twee wedstrijden nét de betere (10-6).

Tien jaar na de eerste finale van de Lochemers, die in 2012 op een paar caramboles na verloren ging tegen het Apeldoornse A1 Biljarts, lag een zelfde scenario in het verschiet. In de competitie was de stand ook al keurig in evenwicht (1-1), en ook de heenwedstrijd van de tweekamp in Lochem eindigde onbeslist (4-4). Alle ingrediënten waren aanwezig voor een zinderende ontknoping.

En die kwam er. In Uden maandagavond waren de partijen weliswaar niet van een hoog niveau, maar de spanning vergoedde veel. Frans van Schaik voorkwam dat Bousema voor rust al in grote problemen raakte, door Raymund Swertz met één carambole te kloppen (40-39). Door de ruime nederlaag van de Belg Loncelle tegen Jean van Erp (40-25) was Bousema al flink in het nadeel, maar bleef dankzij de uiterst nipte zege Van Schaik kans houden op de titel.

Duitse tandem

Om die titel nog binnen te halen moest de Duitse tandem Martin Horn en Stefan Galla vervolgens een nederlaag voorkomen. Dat lukte Galla en Horn, laatstgenoemde werd zaterdag nog gedeeld derde bij het EK in Berlicum, beiden niet. Wel was het verschil wederom klein. Horn kwam net tekort tegen de Belgisch tweevoudig wereldkampioen Merckx (40-35), en Galla legde het af tegen Raimond Burgman (40-33). Galla was er als enige van het kwartet tien jaar geleden ook al bij.

,,Uiteindelijk is SIS de terechte kampioen, zij stonden ook het gehele seizoen bovenaan en wij niet. Martin Horn kon net niet helemaal brengen wat hij normaal brengt, en Stefan Galla had wat pech. Voor een grotere kans hadden we thuis moeten winnen, en dat hebben we ook niet gedaan", aldus teammanager Ronny Hazewinkel, die met zijn team in de reguliere competitie derde werd. Vervolgens schakelde Bousema/Lochem in de halve finale nummer twee Cues & Darts uit, en bereikte het voor de tweede maal in de clubhistorie de finale.