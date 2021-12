Bouw Achterhoekse ‘kampeergelukfabriek’ halverwege: ‘Neusje van de zalm’

Er gaat maar liefst 1,6 miljoen kilo staal verwerkt worden in het nieuwe distributiecentrum van kampeergigant Obelink in Winterswijk. De bouw van de ‘kampeergelukfabriek’, zoals ze het zelf noemen, is halverwege.

Volgend jaar zomer moet de bouw klaar zijn, dan is er nog eens drie maanden nodig om het gebouw in te richten om het logistiek centrum optimaal te laten draaien. ,,We krijgen de nieuwste snufjes op hightech gebied”, zegt Berry Velthuis, directeur van Obelink.

,,Voor wie van logistiek houdt, wordt dit een geweldig mooi distributiecentrum. We krijgen een supermodern shuttle-systeem dat momenteel ook voor Cool Blue gemaakt wordt. Het wordt het neusje van de zalm.” Vanuit het nieuwe centrum zullen alle internetaankopen worden geregeld.

Toch zal het centrum niet uitsluitend uit shuttles en robots bestaan. Er komt ook nog plek voor tweehonderd medewerkers. Obelink is al druk aan het werven met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt. Obelink telt momenteel al 270 werknemers in de winter, 500 in de zomer. De 200 voor de nieuwe hal komen daar bovenop.

Uitsluitend regionale bedrijven

Na de nodige aanloopproblemen door bezwaren uit de buurt, loopt de bouw van de hal nu volgens schema, zegt uitvoerder Jurgen Hengeveld, van het gelijknamige bouwbedrijf. ,,We werken hier met uitsluitend regionale bedrijven.”

De materialen waren op tijd besteld, zodat er nu geen leveringsproblemen zijn. Ook zijn er door het weer geen tegenvallers geweest. Het staal dat het constructiebedrijf Klein Poelhuis in het pand verwerkt loopt tegen de 1,6 miljoen kilo. De stalen skeletten van het gebouw worden 15 meter hoog. In totaal beslaat het gebouw een oppervlakte van 25.000 vierkante meter.

De buitenkant wordt afgewerkt met plaatmateriaal in verschillende kleuren groen. Het middengedeelte tussen de twee hallen wordt een kantoorgebouw, dat met veel hout zal worden afgewerkt. Velthuis is tevreden: ,,Ik vind vooral die zachte kleur groen erg geslaagd. Later komen er ook nog eens 160 bomen omheen, waardoor het gebouw opgaat in de omgeving.”

Volledig scherm Tussen de hallen links en recht komt nog een kantoorgedeelte, dat grotendeels met hout wordt bekleed. © Jan Ruland van den Brink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.