Bouw appartementen in beroemd café Kras in Groenlo moet einde maken aan illegale bewoning

GROENLO - Door akkoord te gaan met een plan om het pand van café Kras in Groenlo om te bouwen tot drie appartementen, wil de gemeente Oost Gelre een einde maken aan illegale bewoning. In het pand verblijven nu vijf arbeidsmigranten.

Een aantal van hen mag daar eigenlijk niet wonen. ,,De eigenaar van het pand heeft een verzoek ingediend in het gebouw appartementen te bouwen”, zegt wethouder Jos Hoenderboom. ,,Dat plan past volgens ons goed, dus daar willen we aan meewerken. Ook omdat daarmee een einde komt aan de illegale bewoning.” Café Kras is zo’n jaar of twee geleden gesloten.



Gelijktijdig heeft de gemeente ook nog een handhavingsprocedure tegen de pandeigenaar lopen, vanwege die illegale bewoning. ,,We hebben gedogen de situatie nu, omdat er zicht op is dat het stopt. Natuurlijk gaan we wel harde eisen stellen aan het plan. Het moet niet zo zijn, dat als de vergunning er is, het nog jaren duurt voor de appartementen gerealiseerd zijn.”

Op straat te staan

De gemeente kiest voor gedogen om te voorkomen dat de huidige bewoners op straat komen te staan. ,,We hebben deze mensen liever in beeld, dan dat ze noodgedwongen gaan zwerven. Uiteraard blijven we wel monitoren. Onder meer op brandveiligheid en of er sprake is van uitbuiting. In dit geval is beide in orde.”

In Oost Gelre zijn plannen in de maak om het huisvesten van arbeidsmigranten op te lossen. ,,We hopen dat we daar binnenkort mee naar buiten kunnen komen”, zegt wethouder Bart Porskamp. ,,In onze gemeente zijn namelijk meer gevallen van illegale bewoning door arbeidsmigranten bekend. De hoop is dat deze nieuwe huisvesting die problemen gaat oplossen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.