Bouw Aviko-vrieshuis kan beginnen: laatste hobbel genomen

Aviko heeft steeds beweerd dat er niet meer vrachtwagens gaan rijden omdat de fabriek niet meer gaat produceren. Het vrieshuis voorkomt dat de producten straks nog her en der in het land opgeslagen moeten worden in vrieshuizen.



De tegenstanders hebben zich verenigd in de vereniging Uit-Zicht. Die had, nadat de Raad van State bezwaren van omwonenden van tafel had geveegd, nog een laatste poging gewaagd door 'verzet' aan te tekenen tegen dat besluit omdat de procedure niet eerlijk verlopen zou zijn. Dat verzet was door de verzetsrechter al afgewezen.