Bouw crematorium Etten gaat voorlopig niet door

Maar volgens de Raad van State is de gemeenteraad op zeker twee punten tekort geschoten in de beoordeling van het plan. Zo had onderzoek gedaan moeten worden naar meer dan twee andere locaties voor een nieuw crematorium binnen de bebouwde kom. Volgens de staatsraad is ‘onvoldoende gemotiveerd waarom niet in het bestaand stedelijk gebied aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling kan worden voorzien’, doelend op het crematorium.



Ook heeft de gemeenteraad er te weinig oog voor gehad dat asverstrooiing nadelige gevolgen kan hebben voor het woon- en leefklimaat van Rinie en Bennie Ketelaar, buren van het beoogde crematorium.



De bouw van het crematorium blijft nu geschorst tot er een definitieve uitspraak ligt in de bodemprocedure in deze zaak, tussen omwonenden en initiatiefnemer Bert van Asselt van GUV Uitvaartverzorging. Die laat weten daar met vertrouwen naar uit te kijken.



Overigens is er geen urnenmuur gepland bij het crematorium, zoals in een eerder artikel in deze krant stond.