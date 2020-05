Bouw Cultuurkwartier en Terra Temporalis in Winterswijk vertraagd

Niet alleen door de coronacrisis, maar ook door tegenvallers in de begroting, zullen de ambities van de gemeente Winterswijk toch iets naar beneden bijgesteld moeten worden, zo valt te lezen in de kadernota. Een document waarin een winstwaarschuwing wordt gegeven voor de begroting van 2021.

De bezuinigingen op het zwembad en de muziekschool zullen waarschijnlijk niet worden gehaald. En op het sociaal terrein zijn er ook fikse tegenvallers. Zo is er een enorme toename van de huishoudelijk hulp die wordt vergoed. ,,Daar gaan we echt nieuwe normen voor bedenken, want er maken nu ook mensen gebruik van die het eigenlijk zelf wel kunnen betalen", aldus wethouder Elvira Schepers. Er lag een plan om het aantal bijstandsuitkeringen met 15 procent te verminderen, maar door de coronacrisis is het maar de vraag of dat haalbaar is.