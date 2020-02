Bouw een nieuw ‘zekenhoes’ in Varsseveld en het probleem is opgelost

Ik luisterde toen al graag naar taal. Ik had 'ziekenhuis' geleerd van mijn moeder en in mijn omgeving sprak iedereen van 'ziékenhuus'. Kleine verschillen op de as Varsseveld-Winterswijk.



Mijn oma werd in diezelfde tijd voor het eerst in een Doetinchems ziekenhuis opgenomen. In het Sint Jozef, daar was de meeste expertise voor haar nierziekte. Later zou ze naar Arnhem worden doorverwezen. Met de trein naar Doetinchem had gekund, maar we gingen met de bus, was praktischer, minder ver lopen.



Ondertussen hoefde opa niet door naar Enschede, waar even sprake van was. Mij had dat wel mooi geleken, reislustig kind als ik was - en op zo'n moment gespeend van medeleven met de bedreigde grootvader. Met de bus naar Enschede!



De afstand maakte niet uit. Arnhem of Enschede, Varsseveld ligt er precies tussenin, elk op 45 kilometer. Net als Doetinchem en Winterswijk, ook even veraf. Of dichtbij, want wat zeiden dit soort afstanden nou helemaal? Auto's had je nog niet zoveel, maar bus en trein waren prima. Vonden wij toen al, kun je nagaan hoe dat is met het huidige ov. En met de auto - allebei in 20 minuten - is het helemaal alsof je even bij de buren binnenloopt.



Wacht eens ... Als ze er in Winterswijk en Doetinchem nou niet uitkomen met die ziekenhuizen ... beetje de zorg verdelen zeg maar, net als vroeger ... dan is er in Varsseveld ook nog wel een mooi stukje bouwgrond te vinden!