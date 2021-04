Bouw van corsowagens in Winterswijk gaat (voorlopig) nog gewoon door

interview De jongste scheids­rech­ter is nu rector op een middelbare school: ‘Prachtige school moet over vijftien jaar nog steeds toekomstbe­sten­dig zijn’

16 april DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Hij is de jongste scheidsrechter ooit in het betaald voetbal. Jeroen Sanders (35) was leerling, docent lichamelijke opvoeding en mentor aan het Rietveld Lyceum in Doetinchem. Momenteel is hij conrector en plaatsvervangend rector aan diezelfde school. Per 1 augustus wordt hij rector van het Gerrit Komrij College in Winterswijk.