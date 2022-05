Bouw woningen Havenmeester Doesburg start in 2022, alle bungalows aan Oude IJssel al verkocht

met video Glimmende stenen bezorgen Jozef (91) en Trudy (85) emotie: ‘Dit brengt ons gezin weer samen’

LAAG-KEPPEL - Achterhoekers Sam en Bets Jacobs kwamen om in de Tweede Wereldoorlog. Hun twee kinderen Jozef en Trudy leven nog. In de Dorpsstraat in Laag-Keppel is het gezin maandagmorgen herenigd, met vier stolpersteine voor de deur van hun voormalige woning.

16 mei