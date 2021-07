Bouwaanvragen blijven liggen in de Achterhoek door tekort aan ambtenaren

Column Jonah Falke De medemens: een bron van vreugde, ergernis en ongemak

6 juli De afgelopen twee weken logeerde ik bij lezers van De Gelderlander. Mijn belevenissen zijn de komende tijd in de krant te lezen. Eigenlijk voelde ik me overal thuis. Of dat lovenswaardig is, weet ik niet. Mijn vriendin zei eens – op een hotelkamer, waar het naar oud frituurvet en de vorige gasten rook – ‘Zelfs op deze vuilnisbult voel jij je thuis.’