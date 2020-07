Bouwen in Bronckhorst kan eindelijk weer (en dat gebeurt ook)

In Keijenborg ligt een plan voor woningen aan de Sint Janstraat, op het terrein van autogarage Kemp die ermee stopt wegens gebrek aan bedrijfsopvolging. Datzelfde geldt voor juwelier Köhler-Wissink aan de Spalstraat in Hengelo.



Dit winkelpand wordt gevuld met appartementen. Net als het voormalige Schröder Mode aan de Ruurloseweg, even verderop.



In Toldijk verrijst een nieuw wijkje met woningen voor starters en senioren en in Hoog-Keppel komen de plannen voor woningbouw in de voormalige dorpsschool en gemeentewerf ook op gang.