Bouwen in de Achterhoek ingewikkelde materie: want krimpen we straks niet weer?

Vader Arjen uit Ruurlo vangt bot bij minister, dure rekenmachi­nes op school blijven: 'Onbevredi­gend'

15 september De verplichte aanschaf van dure grafische rekenmachines verdwijnt voorlopig niet op het middelbaar onderwijs. Voor veel ouders is het een kostenpost die behoorlijk uit de klauwen kan lopen. Omdat de apparaten veelvuldig worden vernieuwd, is bij een volgend kind namelijk al snel een nieuwe rekenmachine nodig. Arjen van Gijssel kwam vanuit Ruurlo in actie. Tevergeefs: onderwijsminister Arie Slob houdt het voorlopig bij het oude. Van Gijssel: ,,Hier ga ik het niet bij laten.’’