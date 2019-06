Bouwen in groen Varsseveld: ‘Veel geld voor het gemeentelijke laatje misschien?’

Schapen Doetinchem in gevaar door bewust in gras gegooide glasscher­ven: ‘Onaccepta­bel’

11:49 DOETINCHEM - De schapen die in de wijk De Huet het gras kort houden lopen gevaar doordat zij met hun poten in glasscherven kunnen stappen of daarop kunnen gaan liggen. Volgens de politie worden kapotte flessen, scherven, plastic en blik bewust over het hek gegooid waar de schapen achter gaan.