Bouwgigant Albert ten Brinke uit de Quote500 kreeg ook coronasteun: ‘Als blijkt dat we er geen recht op hebben, betalen we gewoon terug’

Deze 21 Twentena­ren en Achterhoe­kers staan in de Quote 500

3 november ENSCHEDE - De Quote 500 is er weer. De rijkenlijst is gebaseerd op cijfers uit een tijdperk dat niemand in Nederland nog van corona had gehoord: 2019. De Rijssenaren Henry Holterman (Reggeborgh) en Jan-Willem Tusveld (Visymo) zijn nieuw, zo meldden we maandag al. Gerard Sanderink, die drukker met procederen tegen de ex dan met ondernemen lijkt te zijn, is de grootste Twentse daler.