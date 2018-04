Bouwpakket van 36 mille levert na veiling 500 euro op

De familie Van Koot wordt verlost van het bouwpakket in hun tuin in Winterswijk . Een Winterswijkse ondernemer haalt het hout voor 500 euro op.

Slechts één belangstellende komt donderdagmorgen op de veiling af van het bouwpakket voor een prefab mantelzorgwoning in de tuin van de familie Van Koot in Winterswijk. Een Winterswijkse ondernemer, die niet met naam in de krant wil, koopt de houten planken en palen op. ,,Er zit wel wat bruikbaar spul tussen, maar ook heel veel slechte planken’’, zegt hij over het hout, dat ruim een jaar lang in de tuin heeft gelegen.

Gerechtsdeurwaarder

,,Zijn bod is 500 euro, verder gaat hij niet’’, zegt deurwaarder Herman Zeiger tegen Heike van Koot, die akkoord gaat. Bouma Zeiger Gerechtsdeurwaarders heeft in opdracht van de familie Van Koot beslag laten leggen op het bouwpakket, dat nog in eigendom is van Hans Koole. De laatste moest van de rechter de aanbetaling van 36.000 euro aan Van Koot terugbetalen, maar is in hoger beroep gegaan tegen dat vonnis.

Met het (incomplete) bouwpakket hadden Sander en Heike van Koot een mantelzorgwoning voor hun autistische zoon Winston (23) willen laten bouwen, maar zover is het nooit gekomen; Koole incasseerde het geld, maar kwam de afspraken niet na en liet niets meer van zich horen.

Triest