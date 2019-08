Bouwplan voor zestig woningen op locatie buizenfabiek in Silvolde

SILVOLDE - Op de locatie van de voormalige buizenfabriek in Silvolde moet een nieuw woonwijkje komen met zestig woningen voor starters en senioren. De eerste contouren van het plan zijn woensdagmiddag gepresenteerd door wethouder Ben Hiddinga. Hij is enthousiast over de plannen, maar initiatiefnemer Groenvast moet dan wel binnen drie jaar begonnen zijn met bouwen. ,,Dat is een harde voorwaarde", verzekert de wethouder.

De bebouwing bestaat uit een mix van appartementen en grondgebonden woningen. De appartementen worden maximaal vier bouwlagen hoog. Volgens Hiddinga is er in de gemeente veel behoefte aan nieuwe woningen voor starters en senioren. Daarnaast past het plan in streven van de gemeente om vooral te kijken naar inbreidingslocaties als het gaat om nieuwbouw van woningen.

De zestig nieuw te bouwen woningen komen op het bedrijventerrein aan de Prins Berhhnardstraat in Silvolde, waar op dit moment nog ruim 8700 vierkante meter aan bedrijfsbebouwing op staat. Het complex ligt ingeklemd tussen woningen.

Duinlandschap

Het is de bedoeling dat in de toekomst het karakteristieke duinlandschap waarop het dorp is gebouwd weer zichtbaar wordt. Tussen de woningen komt veel groen. Er wordt ruim baan gemaakt voor fietsers en voetgangers. In het hart van het nieuwe woonwijkje wordt van een oude fabriekshal een centrale ontmoetingsplek gemaakt, die multifunctioneel ingezet kan worden.

Stoplicht