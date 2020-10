Bouwsector minder hard getroffen door coronacrisis

Door langlopende projecten reageert de bouw altijd pas laat op een economische tegenslag. Het aantal banen van werknemers in de bouw is de afgelopen periode dan ook vrijwel gelijk gebleven. Ook het aantal vacatures voor bouwberoepen bleef redelijk stabiel in de eerste helft van 2020.

Onzekerheid

Wel zorgt de coronacrisis – samen met de al bestaande PFAS- en stikstofproblematiek – ook in de bouw voor onzekerheid en omzetverlies, aldus het UWV. „De personeelstekorten van begin dit jaar zijn daardoor afgenomen. Toch zijn vakmensen nog steeds erg gewild in Gelderland, zoals loodgieters, schilders, elektriciens en bouwarbeiders afbouw.”

Aantal WW-uitkeringen gedaald

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is gedaald in de Achterhoek, meldt de overheidsinstantie verder. Eind september verstrekte UWV in de Achterhoek 3873 WW-uitkeringen. Dat zijn er 211 minder dan eind augustus en betekent een daling van 5,2 procent. Daarmee is de daling in deze regio sterker dan de landelijke afname met 4,5 procent.

Achterhoek

Ondanks de daling van afgelopen maand ligt het aantal uitkeringen in de Achterhoek nog altijd hoger dan in september 2019. Dit komt vooral door de sterke toename in de eerste maanden van de coronacrisis, in maart en april van dit jaar. In de Achterhoek ligt het aantal WW-uitkeringen nu ruim achttien procent hoger dan een jaar eerder, dat zijn bijna zeshonderd uitkeringen meer. Landelijk is die stijging met 19,3 procent nog wat sterker.