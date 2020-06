Boze buurtbewoners beoogd windpark richten stichting SOVW op

Nog vóór de bekendmaking van de formele oprichting deed de SOVW vrijdagmorgen al van zich spreken, door de gemeenteraad van Berkelland schriftelijk op te roepen uiterlijk volgende week te laten weten of de gemeente ervoor kiest de regie te voeren over procedures rond het beoogde windpark, of dit aan de provincie over te laten.

Provincie

Han Meerbeek van de SOVW geeft in de brief aan de gemeenteraad en het Berkellandse college van B en W het vermoeden uit dat de gemeente de besluitvorming over het windpark aan de provincie wil overlaten. Bewoners die vóór de oprichting van de SOVW met de lokale partij Gemeentebelangen in gesprek willen komen, zien die afspraak alsmaar vooruitgeschoven. Ook collega-coalitiepartij VVD staat op dit moment niet open voor een gesprek, aldus Meerbeek.

Karin Langendonk legt in het bericht over de oprichting van de stichting uit dat deze zich ten doel stelt om op elke legale manier te voorkomen dat op relatief korte afstand van de woonkernen - 2,5 kilometer in het geval van ‘Avinkstuw’, aldus de verklaring - windturbines mogen worden geplaatst.

Nadelige invloed

‘Turbines van deze omvang hebben een nadelige invloed op de volksgezondheid en het welzijn van onze inwoners. Tevens is het een enorme aantasting van het Achterhoekse coulisselandschap. Het karakter van onze leefomgeving gaat hiermee verloren. Ook is de schade op flora en fauna groot’, aldus de SOVW.