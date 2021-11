Boze reacties laten PvdA’er Hans Pelle bij afscheid koud: ‘Ik blijf strijden tegen onrecht’

Hij is een man van het volk. PvdA-raadslid Hans Pelle (60) doet de term volksvertegenwoordiger eer aan. Makkelijk benaderbaar in de taal van de gewone Berkellander, het Achterhoekse dialect, strijdt hij voor zaken die mensen aanspreken. Bij hem geen geneuzel in ambtenaren- en bestuurdersjargon over ingewikkelde beleidsnotities. Maar heldere taal over het behoud van het paasvuur, het openluchttheater of de paaltjes, die Berkelland in het buitengebied tot woede van de boeren zet om het eigendom van de gemeente te markeren.