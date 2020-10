3D-concert, een emotie met drie lagen: muziek, beeldende kunst en poëzie smelten samen

Wie komende week het concert in Ruurlo (2 oktober), Etten (3 oktober) of Doesburg (9 oktober) bezoekt, wordt getrakteerd op een emotie die bestaat uit drie componenten. Een voorgedragen gedicht dat gebaseerd is op een kunstwerk, gemaakt onder de klanken van muziek.



Jacqueline Snel uit Gaanderen speelt gitaar en kwam in gesprek met Vordenaar Dirk Engelage die gedichten schrijft. ,,Met het combineren van muziek en gedichten waren we er nog niet, ik dacht dat je er meer mee kon doen en heb toen beeldend kunstenaar Miriam van der Linden benaderd”, duidt Snel.

De juiste keuzes maken

We schrijven het jaar 2017, en sindsdien wordt er met zijn drieën aan het project gewerkt. Snel: ,,We hebben de tijd genomen om de juiste keuzes te maken. Dat was niet makkelijk, het is fijn dat we zonder andere inzichten ons doel hebben bereikt. Zonder strubbelingen, dat is me meegevallen.”

Van der Linden: ,,Jacqueline begon met muziek en met dat in het gehoor ben ik begonnen. Ik vond het lastig omdat ik haar muziek niet zo goed kende. Ze heeft verschillende nummers gemaakt, maar ik had niet gelijk haar emotie te pakken. Dit belemmerde mij aanvankelijk in mijn creatieve proces. Toen ben ik teruggegaan naar de basis, ben gaan tekenen en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in zes kunstwerken, op papier en geschilderd.“

Simpel én complex

De gedachte was simpel, de uitvoering uiterst complex. De emoties van de muziek, het kunstwerk en het gedicht moeten samensmelten.



,,Ik schrijf vrij snel mijn gedichten", vult Engelage aan. ,,Daardoor konden we ook kiezen welke gedichten het best tot zijn recht kwam in de concerten.”



Tijdens de concerten, die ongeveer een uur duren, heet Engelage de gasten met een gedicht welkom. Snel speelt vervolgens haar eerste nummer, terwijl het kunstwerk van Van der Linden goed te zien is. Het bijbehorende gedicht van Engelage volgt, waarna Van der Linden iets over haar werk vertelt. Dit herhaalt zich zes keer.

Stem gebruiken

De te gebruiken locaties zijn van invloed op de klank van de muziek, het licht voor het kunstwerk en de stem van Engelage. ,,Maar ik ben dertig jaar predikant geweest, dus weet wel hoe ik mijn stem moet gebruiken bij het voordragen", schetst de Vordenaar.



Het vinden van locaties was overigens geen sinecure, verduidelijkt de Dierense Van der Linden. ,,De geijkte locaties zijn volgeboekt, dat gebeurt doorgaans twee jaar van tevoren. We hebben desondanks met Kulturhus Ruurlo, Oude Ettense Kerk in Etten en Gasthuiskerk in Doesburg heel mooie locaties.”

De 3D-concerten zijn coronaproof. Meer info is op kwetal.nl/3D-concerten te vinden