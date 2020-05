Billy the Kit draaide óp Villa Ruimzicht met dit uitzicht over Doetinchem

Livestreams zijn populair in coronatijd en sommige (van te voren geheime) locaties zijn wel héél bijzonder. ,,Het is voor ons wel een hele andere beleving omdat dat we normaal dit soort kippenvelmomenten hebben als we zien dat het fysieke publiek in de club helemaal los gaat”, zegt Stijn Achtleiner die er, net als zijn collega’s, het beste van maakt.