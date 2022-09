Als werkstraf seksspeeltjes inpakken en folders sealen ‘heeft niks met sociaal werk te maken’

‘Vandaag gaan wij toilettasjes uitpakken. Deze komen uit China en zijn voor Kruidvat. De tasjes zijn zo klein mogelijk verpakt om het transport uit China zo goedkoop mogelijk te houden. Wij pakken ze uit de doos en dan uit het plastic, dat we weggooien.



Daarna stoppen wij in een toilettasje vier luchtkussentjes, want dat vinden klanten mooier in de winkel staan. Daarna stoppen we de tasjes weer in een plastic zak die in de winkel wordt weggegooid. Ik heb ff uitgerekend dat er per duizend tasjes twee voetbalvelden aan plastic wordt weggegooid. Ben ik zinvol bezig met mijn werkstraf? Dit is onze wereld naar de ju helpen.’