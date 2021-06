Lang leve De Zumpe, Kapperskolk en het fenomeen petitie

Grote prikloca­ties in Lichten­voor­de en Doetinchem gaan in augustus dicht: ‘over op kleinscha­li­ge posten’

28 juni LICHTENVOORDE /DOETINCHEM - De grootschalige vaccinatielocaties in de Hamalandhal in Lichtenvoorde en de SaZa Sporthal in Doetinchem worden eind augustus gesloten. Dat heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland bekendgemaakt.