Sportpark Silvolde op slot, dorp in ban van het virus

Virus slaat toe bij voetbal­club in de Achterhoek: 11 besmettin­gen, GGD heeft 300 mensen in vizier

13:50 Het aantal besmettingen met corona in en rond Silvolde is inmiddels gestegen naar 11. Dat meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ongeveer 300 mensen die contact hebben gehad met besmette personen worden door de GGD benaderd om ze te informeren over de besmettingen en ze te adviseren om eventueel in quarantaine te gaan.