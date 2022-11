De Winterswijkse regenboogtraprel is even bizar als tragisch

Haat tegen de regenboog: is lhb­ti-acceptatie voorbij of is er heel wat anders aan de hand?

Een in brand gestoken regenboogvlag in Nijmegen, bekladding op een regenboogtrap in Cuijk, een protestbord bij een regenboogzebrapad in Veenendaal. De regenboog is steeds vaker bron van discussie, nu weer op een school in Winterswijk. Een teken van intolerantie?

7 november