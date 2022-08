‘Denk je dat ik het zelf niet kan?’, zei de dochter van Tante Riek zonder zweem van boosheid of ironie

Eén van de gasten die middag in Café Blend is Heleen Stevenson-Kuipers, dochter van Tante Riek uit Winterswijk. Haar moeder was met afstand de grootste verzetsheld uit de Achterhoek. Als het haar beurt is om naast mij op het podium plaats te nemen loop ik het trapje af en bied haar een arm aan ter ondersteuning. Ze is immers 86 jaar oud.



,,Denk je dat ik dat zelf niet meer kan?’’, zegt ze zonder een zweem van boosheid of ironie. Ze stapt soepel het podium op. Ik overdrijf niet als ik zeg dat het publiek aan haar lippen hangt. Scherp, sympathiek, een ijzeren geheugen en met een mengeling van kracht en kwetsbaarheid die is voorbehouden aan de sterken onder ons.



Een jaar later zoek ik haar op, in haar woonplaats Hoogeveen. Voor een serie over oorlogskinderen, van wie er 75 jaar na de bevrijding nog maar zo weinig in leven zijn. Heleen, ik mag vooral geen mevrouw zeggen, praat honderduit. We hebben weer een klik.