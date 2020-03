Eibergse drummer Tom van den Heuvel speelde met Les Humphries Singers en de Gibson Brothers.

„Als ik mijn moeder moet geloven lag ik met drie weken al in de box te trommelen”, vertelt de inmiddels 51-jarige muzikant uit Eibergen. „Ik herinner me dat ik vanaf m’n 5de al wist dat ik drummer wilde worden. Dat liet ik ook altijd weten. Soms tot ergernis van velen. Mijn mentor op school zei een keer tegen mijn moeder: ‘Hij zit alleen maar te tikken’.” Van den Heuvel schatert.

Al vanaf de lagere school was hij dagelijks met de trommels en de bekkens in de weer. Hij zat in bandjes, ging naar de muziekschool, deed mavo-examen en ging naar de havo. „Daar had ik eigenlijk geen zin in. Ik wilde naar Amerika, ik wilde toeren.” Na drie jaar had hij het op de havo wel gezien en op zijn 18de kwam zijn droom uit: hij vertrok voor 5,5 jaar naar de States om de toeren met het internationale educatie- en muziekgezelschap Up with People.

„Ik had me daar aangemeld, maar ik wist dat de kans heel klein was dat ik werd aangenomen. Er melden zich per jaar 10.000 mensen van over de hele wereld en er kunnen er maar 600 meedoen.” De jonge Van den Heuvel werd goed genoeg bevonden en mocht mee op tournee. „Up with People is een organisatie zonder religieus of politiek doel. Ze willen met hun shows over de hele wereld zorgen voor verbroedering.”