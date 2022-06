En daar is-ie weer: John ‘DRU’ Haverdil

Logeren in een hooischuur? Binnenkort kan het in Geesteren

GEESTEREN - Toestemming verlenen voor de aanleg van vier zogeheten boerderijkamers in het buitengebied van Geesteren is allesbehalve een abc’tje. Toch moet het kunnen, weet het college van Tubbergen, want de aanvragers voldoen aan een hele serie voorwaarden.

6 juni