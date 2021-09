‘Hey, collega. The Voice Senior. Uit Doetinchem, toch?’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Oost-Nederland gaat mee in landelijke daling positieve tests, Lelystad blijft hoog scoren

19 september Het aantal positieve testuitslagen in regio's van De Stentor blijft dalen. Daarmee gaat Oost-Nederland mee in het landelijke beeld. In Flevoland valt Lelystad nog op met relatief veel besmettingen, maar veel oostelijke gemeenten blijven ook op nul besmettingen staan.