Jonge Achterhoekers fietsen langs alle straten van Monopoly: ‘Vliegvakantie is toch helemaal niet nodig?’

Nieuwe roep om gemeentemo­nu­ment van de voormalige Meisjesvak­school in Zutphen te maken

17:43 De belofte van wethouder Annelies de Jonge om alles in het werk te stellen de voormalige Meisjesvakschool in Zutphen te behouden, is niet genoeg voor een groot deel van de gemeenteraad. Bijna de voltallige oppositie verzoekt Zutphen het oude pand aan de rand van het centrum aan te wijzen als gemeentemonument. ,,We zijn er niet gerust op of alles in het werk wordt gesteld om het pand te behouden.’’