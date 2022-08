Nieuwe Dijkhuis verruilt de Stadswal voor Streeckgenoot: ‘Forse huurverhoging viel rauw op het dak’

Volgens programmeur Gerco Mons is de huurverhoging een complete verrassing. ,,Die ons rauw op het dak is gevallen.’’ In plaats van de huidige 150 euro vroegen Stadswal-eigenaar Wim Annen en manager Henk Dijk per avond 400 euro exclusief BTW voor het nieuwe seizoen. ,,Als er een soundcheck nodig is komt daar nog eens 400 euro bij’’, aldus Mons. ,,Gelukkig hebben we snel kunnen schakelen en Streeckgenoot als nieuwe partner gevonden.’’