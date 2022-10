Romanschrijver Gijs Wilbrink blijft een kind van de Achterhoek: ‘Ik ben hier per ongeluk weggegaan’

Vier zonnevel­den geregeld, nog twee te gaan; Oude IJssel­streek wil naar energieneu­tra­le gemeente

In Oude IJsselstreek komen zes nieuwe zonnevelden. Daarmee haalt de gemeente ruim tachtig procent van de gestelde doelen voor energietransitie. Voor vier van de zonnevelden is inmiddels een vergunning afgegeven. De andere twee staan in de planning.

25 oktober