Supporters willen promotie De Graafschap kunnen vieren: ‘Je ziet wat er elders gebeurt’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Oost-Nederland kleurt steeds meer rood met meer dan duizend positieve tests in een etmaal

17 april Oost-Nederland kleurt vandaag weer meer rood, nadat het gisteren beter leek te gaan met de coronacijfers. Vooral in Zutphen, Oldebroek, Steenwijkerland en in Voorst zijn relatief veel mensen bewezen besmet met het coronavirus. In Zutphen ligt het aantal besmettingen op 129,3 per 100.000 inwoners, in Voorst op 114 per 100.000 inwoners. Oldebroek rekent op 97,3.