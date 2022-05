Toen viel de naam Doetinchem in de Tweede Kamer

Basis­school De Wegwijzer op Sinderen had nog niet dicht gemogen: ‘Dit rammelde vanaf het begin’

SINDEREN - Actiegroep de Wegwijzer uit Sinderen had veel langer kunnen strijden voor het behoud van de school in het dorp als de procedure voor schoolsluiting goed was doorlopen. Juridisch gezien had de basisschool nog niet gesloten mogen worden.

