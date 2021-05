Toos Bulten werkte 39 jaar in Het Witte Paard in Zelhem, nu wordt het gesloopt: ‘Wat zal het pijn doen als de shovel komt’

Ze was 22, toen vader haar achter op de bromfiets meenam om te bekijken of dat leegstaande café in Zelhem iets voor haar was. Niet zo’n rare gedachte, voor een horecafamilie bij uitstek. Pa Ap Ketz begint in 1936 met de gelijknamige kroeg op de Veemarkt in Doetinchem. Broer Appie staat in de keuken bij hotel Bakker in Vorden.