Wethouder Winterswijk krijgt wind van voren over 'gestuntel’ rond Obelink

Ook raadslid Tom van Beek (Voor Winterswijk) was slecht te spreken over het handelen van de gemeente. Te meer omdat de buurt, die zich tegen de hal van Obelink had gekeerd, hiervoor had gewaarschuwd. ,,Hun vermoedens zijn dus toch bewaarheid geworden”, aldus van Beek.

Stedelijke ontwikkeling

Een punt waar het plan op is afgekeurd, is omdat de gemeente niet de regels van stedelijke ontwikkeling goed heeft gevolgd. Is het terrein van de voormalige kaasfabriek nu volledig bedrijventerrein of slechts deels? Ten Dolle vroeg de wethouder er nog eens expliciet naar, maar Klein Gunnewiek durfde het niet met zekerheid te zeggen. ,,Of er een klein deel toch agrarisch is? Ik geloof het wel, maar we gaan dat nog uitzoeken.”