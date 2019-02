Brabanders maken nieuwe vlag voor overleden Superboer

Na een week werd duidelijk dat de vlag werd gemist in Doetinchem. Bewoners zetten toen zowat alle containers op de kop en hebben gezocht in de struiken. Een fangroep van NAC hing zelfs flyers op in de straat, maar het was al te laat: vermoedelijk lag het dundoek in een bak en was het opgehaald door de vuilservice.



Dat de vlag spoorloos is gebleven doet de Brabanders pijn. ,,Nu hij hier is kwijtgeraakt, zorgen wij ook voor een nieuwe vlag’’, zegt Dictus. Kettelarij noemt die actie ‘hartverwarmend en fantastisch’.



De vlag wordt vermoedelijk eind maart overhandigd.